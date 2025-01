Tiit Elenurm: miks sunnivad elektroonikatootjad mind aina uut ostma, kui vana annaks remontida?

Püüdsin ennustada, kas mõnele neist vidinatest saab anda kasutaja jaoks uue elu, pakkuda aastate pärast muuseumile või on kõik vaid romu. Ühtlasi tekkis küsimus - kas mul on mõtet mobiiltelefon Samsung Fold 3 vahetada Samsung Fold 6 vastu, et uuemat tehnoloogiat kasutada?