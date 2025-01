Lauri Laats: Eesti võib kulutada kaitsele ka 15%, kuid sellest üksi ei piisa. Liitlased peavad samuti rohkem panustama

PÄEVA FOOKUS | Praegusel ebakindlal ajal on kaitsekulude suurendamine arusaadavalt inimlik lootuskiir, et saame rahvana ennetada ja vältida sõjaõuduseid. Ometi ei saa mööda vaadata asjaolust, et peaministri avaldus on olemuselt populistlik, sest mõni NATO riik ei ole suutnud täita ammuilma kokku lepitud 2% nõuetki.