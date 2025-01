Meelis Oidsalu: kuhu on jäänud Eestile NATO õhukaitse? Tõde ütleb alliansi valmisoleku kohta nii mõndagi

Shahede laseb Venemaa Ukraina suunas 20-100 tükki päevas. Balti riikide ründamisel oleks see arv sarnane. Meil on täna nende vastu korralikud relvad, kuid moona on vähe ja just massilise droonisõja valguses tuleks neid relvasüsteeme juurde hankida. See on tehtav ka liitlaste toetuseta. Mingeid samme on Eestis selles suunas ka astutud, aga puudub kriitiline mass vahendeid.