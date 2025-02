ARVUSTUS | Vatikani tagatuba on paras ussipesa. Võimu nimel ollakse kõigeks valmis

Kas ka reaalses elus on nõnda, teavad muidugi vaid asjaosalised ise. Küll aga laotub säärane lugu lahti Robert Harrise raamatus „Konklaav“. Mullu valmis selle põhjal samanimeline film, mille peaosas on Ralph Fiennes. Muu hulgas kandideerib linateos kaheksale Oscarile. Et Eestiski on filmi vastu huvi suur, näitas seegi, et PÖFF-il läks see täissaalidele. Mul on antud tõik eredalt meeles, kuna jäin pileti hankimisega hilja peale ning istusin valitud seansil esimeses reas. Miniohverdus oli väärt kogetud filmielamust.