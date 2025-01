Robert Reisman: kauboikapitalisti krokodillipisarad. Telia andis tugeva hoobi nii enda kui kogu telekommunikatsioonisektori mainele

Tugeva või koguni monopoolse turupositsiooniga ettevõtte jaoks on taoline „udu“ kliendisuhetes kerge tekkima – eeldatakse, ollakse koguni harjunud, et klient muutusi ei märka ja kui ka märkab, pole tal muud valikut, kui uute ja kallimate tingimustega nõus olla. Enamgi veel, klient ja hea suhe temaga, kaotab mastaapses mahuäris üldse igasuguse tähtsuse. Kui seda just teadlikult ei hoita ja väärtustata.