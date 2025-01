Riigikogu kultuurikomisjonis käisid sel nädalal külas üliõpilaesindajad, kes andsid üle oma pöördumise tasuta kõrghariduse säilitamiseks. Tudengite mure on arusaadav. Nende argumendiks on, et õppemaksu sisseviimise korral halveneks ligipääs kõrgharidusele ja juba praegu on tudengitel raske toime tulla, sest elamiskulud on väga kõrged. Vajaduspõhised toetused on viimasel aastal küll kahekordistunud, ent ei kata kulusid.