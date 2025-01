PÜHAPÄEVAKOLUMNIST | Liisa Pakosta: Eestis kehtib „üks sisse - üks välja“ põhimõte. Trumpi bürokraatiavähendus siin ei toimiks

Juba on ka minu käest küsitud, miks me Eestis piirdume uute asjaajamiskoormuste puhul vaid „üks sisse – üks välja“ põhimõttega, kui Ameerika uus president on lubanud kümme tühistada iga ühe uue kohta? Või kas peaks ka Eestis töötavad ametnikud pelgama ulatuslikku vallandamislainet? Teeme lihtsa võrdluse.