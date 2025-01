USA PÄEVIK | Trump ümbritses end miljardäridest õukondlastega, kes otsivad elult peale raha järgmist võimalust. Loogiline samm on võim

Elon Musk teatas 2021. aastal, et poliitika teda ei huvita. 2022. aasta novembris kinnitas ta oma hoidumist poliitikast: „Et avalikkus meid [sotsiaalmeedia platvorm X-i] usaldaks, peab see poliitiliselt neutraalseks jääma.“ Ta lisas, et „poliitika on sõda, mille esimeseks ohvriks on tõde.“