JUHTKIRI | Nagu „Luikede järve“ vaataks. Riik hämab Venemaa elektrivõrgust eraldumise osas

Desünkroniseerimisest on saanud järjekordne kommunikatsioonikäkk

Seekord on lahkujaks kogu Eesti elektrisüsteem koos Läti ja Leeduga ning partner, keda hüljatakse, on Venemaa. Pikalt ette valmistatud desünkroniseerimine tähendab, et meil kaob igasugune side Venemaa elektrivõrkudega.