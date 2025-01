Eesti raamatu aastale anti Tartus Kristjan Jaak Petersoni kuju juures suurejooneline avalöök

„Eesti kirjanduse õpetaja peab olema kirglik ja kaval, et meelitada õpilased ahvatleva ingliskeelse kirjanduse juurest eesti väärtkirjanduse juurde. Suurim väljakutse on panna vabatahtlikult raamatut lugema need, kes seda seni pole tahtnud teha. See õilis ülesanne saab õnnestuda ainult siis, kui võrdselt austada nii teost kui õpilase arengusoove. Vahel see õnnestub ja siis on tõesti suur rõõm olla õpetaja,“ ütles aasta kirjandusõpetaja Ivika Hein.

„Oleme sõnast võrsunud riik ja rahvas. Need on olnud meie omad sõnad, meie oma keel, mille täpse väljendusrikkuse abil oleme rajanud oma riigi. Kirjandusõpetaja on see, kes neid võrseid kasvatab ja nende taevasse kõrgumise eest hoolt kannab. See on väga oluline amet ja mul on hea meel, et oleme taas leidnud ühe eriti silmapaistva eesti keele ja kultuuri hoidja ja arendaja, keda tunnustada,“ ütles kultuuriminister Heidy Purga.