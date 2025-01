ANALÜÜS | Kuidas me tegelikult Trumpiks valmis oleme? Leedu, Läti ja Eesti on väga erinevad

Donald Trump läks kõigi teemade kallale korraga. Mis sellest välja tuleb, on veel lahtine.

Ei ole puudu spekulatsioonidest selle üle, mis Trumpi valimislubadustest tegelikult saab ja mida Valge Maja uus peremees kõigepealt teeb. Sõda Ukrainas, piiri- ja rändeprobleemid, sisepoliitika küsimused, sealhulgas puhastused riigi tähtsamates insitutsioonides – on palju teemasid ja Donald Trump läks pea kõigi nende kallale korraga, muretsemata, kuidas see väljaspoolt välja näeb ja mis on tagajärjed.