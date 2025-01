Ruuben Kaalep: Oudekki Loonel pole Eesti kaitsekulutuste seisukohast vaadates prioriteedid paigas

„Loone väidab, et riigi prioriteedid peaksid olema järjekorras tervishoid, haridus, avalike teenistujate palgad ja alles siis turvalisus. Kuid see loogika ignoreerib meie geopoliitilist reaalsust.“

Keskerakonna poliitik Oudekki Loone seisab vastu Eesti kaitsekulude tõstmisele, põhjendades seda argumendiga, et valitsus pole leidnud raha südameoperatsioonide toetamiseks piisavas mahus. Vastandada Eesti riigikaitse hädavajadusi käimasolevas sõja ja hübriidsõja olukorras ning kõige haavatavamate ja väetimate inimeste vajadusi, on pahatahtlik ja alatu. Ka mina tahaks leida riigieelarvest raha sotsiaalsüsteemi lappimiseks, kuid see ei saa olla argument, et loobuda hädavajalikest investeeringutest meie iseseisvuse püsimajäämisse.