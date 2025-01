SÕJARAPORT | Teet Kalmus: lausa mitu z-kanalit levitab sõnumit, et Venemaal valmistutakse sõja lõppemiseks

Kohe mitu z-kanalit kirjutasid sellest, et uuest aastast alates on sõjaväeosades aktiviseerunud tegevus, mis võib viidata arengutele sõja lõpetamise osas: tehakse korda sõjaväelaste isiklikud toimikud, kirjutatakse maha kõik, mida on võimalik maha kirjutada, kontrollitakse kõikjal dokumente.