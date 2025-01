Eesti, Läti ja Leedu juhid püstitavad rekordeid - Nordic Business Forum ühendab Põhjamaad ja Baltikumi

Nordic Business Forum 2025 valmistub vastu võtma ajaloo suurimat osalejate hulka Baltikumist. Rekordilised 1000 osalejat Eestist on märgiline, kuid huvi kasv on märgatav ka naaberriikides. Kaheksa kuud enne ürituse toimumist on registreerunud ka üle 400 osaleja Leedust ning pea 200 osalejat Lätist. Üritus toob Helsingi Messikeskusesse kokku enam kui 7,000 osalejat üle 40 riigist, pakkudes suurepärast võimalust ka rahvusvaheliseks võrgustumiseks.