Elmo Nüganen Vene Teatri uuest nimest: ma ei pea vajalikuks selles arutelus osaleda

Vene Teatri nimemuutmise protsess on tekitanud laialdast avalikku vastukaja. Teatrimees Elmo Nüganen leiab, et sellisest sammust tuleks avameelselt rääkida. „Elame, jumal tänatud, vabal maal, kus sellised küsimused lahenevad arutelu käigus. See peaks viima meid õige ja lõpliku otsuseni,“ märkis ta vene Delfile antud intervjuus.