Aleksei Jašin: hall pass on eelmise sajandi jäänuk, mis peab kaduma võimalikult kiiresti!

Eesti 200 on algusest peale olnud seisukohal, et valimistel peaksid saama valida Eesti kodanikud ja meie liitlased. Kui riigikogulastel on soov muuta põhiseadust kiireloomuliselt, et see tooks muutust juba tänavu oktoobris toimuvateks kohalikeks valimisteks, siis vaja on koalitsiooni ja opositsiooni ühendavat kokkulepet. Siinkohal jääb vaid soovida rahvasaadikutele kindlat meelt ja otsustuskindlust, et jõuda selgusele tähtsal teemal.