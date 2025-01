ARVUSTUS | „Kikilipsuga mässaja“ on aeg-ajalt Kadrioru lossis peatuv road-movie

Aga mida president ei tohi olla? Vastus võib kõikuda vastavalt sellele, kellelt küsitakse, aga ilmselt on küllalt tõenäoline kuulda, et president ei tohi olla kuri või ülbe, ebaõiglane või liiga tahumatu. Ilmselt ei ole ka hea, kui president on täiesti nähtamatu.

Ilves nendib, et asjad on perses. Õigupoolest ta ütleb ka palju muid asju, õiendab alluvatega, nõuab õlut, parodeerib kõnet pidavat natsi, käitub sageli üsna üleolevalt. Need on need hetked, kus vaataja võib kinnistada oma eelarvamusi, mida THI puhul on laias laastus kaks – kas tegemist haritud ja vaimuka inimesega, kellele pole võõras miski inimlik – või siis variant, et tegemist on ennast täis ja liiga tormaka mühakaga.