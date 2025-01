Vaimse tervise murekohti tunnetab küllap suur osa Eesti elanikkonnast. Kuhjuvad mõnikord endalgi asjad üle pea või tuleb nentida, et osaleda tuleks kolmel koosolekul korraga. Kindlasti oskate nimetada kedagi, kes on täiesti kurnatud ja läbi põlenud ning pidanud seetõttu tööturult mõneks ajaks kõrvale jääma; või pidanud tegema meeleheitlikke pingutusi, et endale või oma lähedasele adekvaatset vaimse tervise alast abi saada. Ning kõige selle juures on tunne, et aeg lihtsalt libiseb käest. Ilma naljata!