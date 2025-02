MEEDIAKRIITIKA | Marju Himma: Trump päästab ajakirjanduse, aga ainult natuke ja ajutiselt

Pärast USA 47. presidendi ametisse astumist on õhus palju küsimusi, kliimateemadesse suhtumine on vaid üks neist. Arutelud, mil määral on kliimamuutuste taga inimtekkelised põhjused, jäävad siinsest artiklist välja. Eesmärk on analüüsida suuremat pilti, milline inforuum meid alanud aastal ees ootab.