KOLUMN | Edward Lucas: lääs ei ole kaablirünnakutes ühtne. Ühed tahavad jõuliselt reageerida, teised venitada ja mitte midagi ette võtta

Küsimusi on palju: uurimise all on veel kaks laeva. Kuid see juhtum järgneb mitmele episoodile, kus Venemaa näitas, et suudab NATO riikide veealust infrastruktuuri karistamatult saboteerida. Newnew Polar Bear pääses 2023. aastal minema gaasitoru kahjustamisega. Saksamaa ei suutnud toime tulla Yi Peng 3-ga, mille ankru lohistamine kahjustas 2024. aasta oktoobris elektri- ja andmesidekaableid.