MEEDIAKRIITIKA | Marju Himma: vesi Venemaa hübriidsõja veskitele. „Russenfrei“ arvamuslugu kasutas ära meedialoogikat

Pühapäeva õhtul kell 17 ilmus Eesti Päevalehe arvamusrubriigis artikkel pealkirjaga „Siimo Kaasik: Russenfrei? Eestikeelne haridus on võõrandamine, mis ei paku vastutasuks midagi“. Ööpäev hiljem hakkas sotsiaalmeediast kostma kriitika , et tegu on Venemaa infosõja narratiive levitava looga ning kuidas see sai läbida arvamustoimetuse filtrid. Aga kuidas sai?