Masterchef Jana Guzanova: mu kaal kõigub kohati neli-viis kilo. See näitab, et oskan elu nautida!

„MasterChef Eesti“ avahooaja saate võiduga tuli jurist Jana (34) ellu palju uusi võimalusi, eelkõige toidu vallas. „See muutis mu elu väga positiivselt! Eestis olles on mul ikka suhteliselt tihe kokkamisgraafik, eraõhtusöökidest avalike üritusteni välja. Naudin, et mulle on antud hääl ning mu arvamust soovitakse kuulda. Olen äärmiselt tänulik, et usaldatakse mu maitsemeelt ja oskusi õhtusööke korraldada.“