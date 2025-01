„Kas ruumid on teaduskondade vahel jagatud õiglaselt?“ EKA rektorikandidaadid pidasid maha avaliku debati

Kangro vastas esimesele küsimusele teistmoodi, tuues esile, et teatav ebavõrdsus on siiski olemas. Iseasi, kas see tahtlik oli: „Ma arvan, et mitte keegi ei ole saanud ebaõiglaselt EKAs ruumi ning kõigil on teatav ruumipuudus, see on selge. Teisest küljest on aga mõned alad, kus ruumipuudus on eriti kriitiline. Kui ma tulin siia alustava dekaanina, siis sai maja jooniseid vaadates selgeks, et siia kogu meie seltskond ära ei mahu. Laienemise mõte on mulle väga hingelähedane, sest ma arvan, et me ei tohiks kärpida sisu seetõttu, et see majakarp on täpselt nii suur, kui ta on.“ Kangro lisas, et ka praegu on kaasaegse kunsti ja disaini magistrantuurid rendipindadel. „Ka minu teaduskonnas on 17 inimest, kellel ei ole oma laua kohtagi. See on väga kurb ja selle eest tuleb edasi seista. Kõikidele tuleb ruumi juurde tekitada“