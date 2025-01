TRUMPI SEIRE | Hans H. Luik: Trump tahab Putinit praeguses pokkerimängus võita

Maailmas on ainult üks riigijuht, kelle kohta võiks Balti riikide arvamusel olla mingit sisu. See on meie türanlik naaber Vladimir Putin. Ent meie jahe ja kauge pilk võib ka Trumpi näha täpsemalt kui Ühendriikide ja Euroopa liberaalide oma, sest tema tagasitulek on tekitanud USA demokraatide ja Euroopa eliidi seas närvišoki.