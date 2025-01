5 PÕHJUST, MIKS SIURUT VAJA EI OLE | Anneli Kannus: betoonpalee Tartus masu ajal

2. Inimesed peavad saama tähtsamaks kui betoon. Raamatukogul ja kunstimuuseumil on uusi ruume vaja. Seal töötavatel inimestel on vaja ka oskustele ja teadmistele vastavat palka, et olla motiveeritud eestvedajad kultuuri arendamisel ning huvi külvamisel noorsoo hulgas. Valikus on 100 miljonit eurot maksev lahendus, mille sees töötaksid miinimumpalgaga inimesed – see ei ole õige suund. Uhkemad hooned ei vii meid lähemale tervena elatud eluaastate tõusule või iibe suurenemisele – need on meie tõelised väljakutsed.