RAAMATUBLOGI: Võltskrimka, kus mõrvaloost olulisem on inimesed, dekadentlik Havanna, põlvkondlik pettumus, vankumatu sõprus ja nostalgia.

Padura haare on laiem. Üheksakümnendatel lõi ta tetralooga „Neli aastaaega“ või „Havanna kvartett“, mis on suuresti krimikirjandus, ent teisalt näitab Kuubat kogu tema eheduses ühes rummi, sigarite, toidu, armastuse ja kommunismiga. Peategelane, politseileitnand Mario Conde ehk Krahv naudib eelmainitutest täiega esimest nelja, kuid kommunismi puhul jääb ükskõikseks, kirjeldades vaid olukorda, tõdedes, et on, nagu on. Ja selles peitubki tõde – sa ei pea muretsema asjade pärast, mida muuta ei saa. Paduragi võinuks Kuubalt lahkuda, aga ta jäi, sest kodumaa on kodumaa.