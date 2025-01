RAAMATUBLOGI: Venemaa reaalsus vanglapäeviku põhjal: mis oli, see on, alates Leninist kuni tänapäevani

Hea, et siinmail ilmub viimasel ajal üsna ohtralt raamatuid, mis kirjeldavad Venemaa tegelikkust. Ühest küljest jah, Anatoli Martšenko mälestused Nõukogude Liidu vangilaagritest on pärit Nikita Hruštšovi ajast ehk läinud sajandi kuuekümnendatest. Aga mis on vahepeal muutunud, kui lugeda Mihhail Hodorkovski või Aleksei Navalnõi memuaare tänasest GULAG-ist? Kõik, mis oli, see ka on. Hodorkovski on küll elus, aga vaikne, Navalnõi aitas vangla teise ilma.