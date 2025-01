KUULA | Kuidas valeinfo ja hirmutamine on pannud Eesti inimesi tuulikuid kartma ja arendusi takistama

Eesti omavalitsustes on järsult tekkinud ulatuslik survegruppide vastuseis tuuleparkide arendusele. Vastuseisul on palju põhjuseid ning kohalikel inimestel on õigus olla vastu, samuti saada vastuseid oma küsimustele ja muredele ning kontrollitud ning tasakaalukat ja päris uuringutel põhinevat infot. Hetkel on teadmatust veel palju.