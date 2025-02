FOTOD | Pärnu Linnagaleriis avati Sven-Erik Stambergi näitus „Retroperspektiiv“

Sven-Erik Stamberg on sündinud 1970. aastal Tallinnas, ta on lõpetanud tööstuskunsti eriala Eesti Kunstiakadeemias. Aalates 1997. aastast on ta rühmituse Vedelik aktiivne liige ja alates 1998. aastast osalenud Stuudio22 töös. Ta on eksponeerinud oma loomingut hulgalistel ühisnäitustel, nii kodumaal kui mujal ja alates 2004. aastast korraldanud ka personaalnäitusi. Näituse kuraatorid: Janno Bergmann ja Marko Toomast