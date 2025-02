RAAMATUBLOGI | Eesti mees Venemaa impeeriumi võimuladviku intriigides

Esimeses romaanis jäid mitmed otsad lahtiseks. Tegevus toimus küll Hiiumaal ja Revelis, kuid oli märksa laiem, hõlmates Venemaa keskpunkti ehk tsarinna Katariina II ja Peterburi. Kusjuures lugu jutustava minategelase – Randvere mõisahärra ja samaga adrakohtu assessori – nimi jäi varju, kuigi autor andis vihjeid. Nüüd saab see teada.

„Teie nimi on vist de Hio, mu härra, eks ole?“ küsis Katariina meie emakeeles.

Niisiis on de Hio jõudnud Peterburi, toonasesse pealinna, sest Eestimaa oli teatavasti Venemaa kubermang ja emakeel, milles tsarinna peategelast kõnetas, polnud mõistagi eesti, vaid saksa keel.

Aga jah, Johann de Hio käsi pole käinud just hästi. Eestimaal toimunud kuriteos, mille ta lahendas, oli osalisteks liiga kõrged persoonid ja juhtum summutati, temal endal oli rahalisi muresid... Aeg läks, de Hiost sai naisemees, kui ühel hetkel kutsuti ta Kolga mõisa, kuhu saabus ka läbisõidul olev Katariina. On suvi 1764. Nagu saatuse tahtel toimub samal ajal Peterburi lähedal Schlüsselburgi kindluses tapatöö, hukka saab keisriverd isik, tsesareevitš Ivan. Tegu on vandenõuga, ent kes selle sepitses? Ühtäkki leiab nüüd juba kubermangusekretär de Hio end kroonilinna paleekoridorides, kistuna impeeriumi võimuladviku intriigidesse.