TRUMPI SEIRE | Hans H. Luik: Trumpi hulluse taga on meetod, mis eriti Saksamaale ei tähenda midagi head

Eelmisel nädalal võis veel kahelda, kas president Trumpi allkirjastatud 200 otsust on päriselt või ainult show. Osa neist takerdus ju kohe kohtutes, näiteks sisserändajate laste kodakondsuseta jätmine. Ka presidendi korralduste teatraalsus lubas oletust, et see kõik pole tõsine.