FAKTIKONTROLL | Kas Lüganuse vallas võeti maha merikotka pesapuu tuulepargi arendusalal?

Hävinud on üks merikotka pesapuu, kuid ülejäänud püsielupaik on samas seisukorras, kui oli enne pesapuu langetamist

Looduskaitseseaduse alusel on sellise teo eest võimalik karistus füüsilisele isikule rahatrahv kuni 300 trahviühikut või arest ning juriidilisele isikule kuni 3200 eurot. Lisaks tuleb mõlemal juhul tasuda veel keskkonnakahju, mis antud juhul on 3200 eurot.

Keskkonnaameti Ida- ja Lääne-Virumaa järelvalvebüroo juhataja Käthlyn Lizdenise teatel raiuti pesapuu väljaspool lindude pesitsusaega ning ükski lind kahjustada ei saanud. „Hävinud on pesapuu, kuid ülejäänud püsielupaik ning elupaik on samas seisukorras, kui enne pesapuu langetamist. Püsielupaigas ning elupaigas on piisavalt sobivaid puid, kuhu merikotkal on võimalik uus pesa ehitada,“ selgitas juhtunud Lizdenis.

Keskonnaameti looduskasutuse osakonna juhataja Kaili Viilma sõnul on kotkaste pesapuude tahtlikku raiet Eestis esinenud ka varem, kuid Keskkonnaametile teadolevalt õnneks siiski äärmiselt harva. „Seda on juhtunud paaril korral ning juhtumid jäävad paljude aastate taha,“ sõnas Viilma.

Seega on tõsi, et Lüganuse vallas üks merikotka pesapuu raiuti ning tegu on tõepoolest erakordse juhtumiga. Sellegipoolest on vale väide, et pesapuu asus tuulikupargi arenduse alal.