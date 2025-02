Mis on tegelikult importtollide (Trumpi sõnakasutuses tariifid) kehtestamise põhjused ja eesmärgid, jääb esmapilgul segaseks. Väidetavale põhivaenlasele – Hiinale – rakendatakse 10% tariifi, kuid USAga väga tihedalt seotud liitlasele Kanadale 25% (taustal on muidugi Gröönimaa ja Kanada hõivamise soov). Seega ei ole asi Hiinas ja võitluses väidetava põhivaenlasega. Parimate ja pikaaegsete liitlaste agressiivne ründamine rõõmustab üksnes vastaseid ja vaenlasi. Kanadalaste esmased reaktsioonid osutavad, et nende solvumine ja pahameel on väga-väga suur.