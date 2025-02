Kurski oblastis toimuv on olnud siiani Putini jaoks nii valus, et näiteks jaanuaris mainis ta piirkonda oma jutus ainult ühe korra. Seda valusam oli Venemaa z-kogukonna jaoks Tatjana Moskalkova esinemine riigiduumas, kus ta kutsus üles Ukrainat mitte nägema ainult kui kurjuse impeeriumi ja rääkis sellest, kuidas Ukraina sõjaväelased jagasid Kurski oblasti kohalike elanikega oma toitu ning aitasid neil Ukraina kontrolli all olevatelt Kurski oblasti aladelt liikuda Ukraina ja Valgevene kaudu Venemaale.