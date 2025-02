Oleg Švaikovski: inimesed on Facebookis AI-sisu tuvastamisega suures hädas ja juba aasta pärast võib olukord veel hullem olla

Tehisintellekt on juba täna oluliselt mõjutanud sisuloomet. AI loodud sisu on muutunud kümneid kordi odavamaks kui inimese sulest tulnud, ent sageli on see ka palju madalama kvaliteediga. See toob kaasa olukorra, kus meid ümbritseb aina rohkem odavat n-ö rämpssisu. Kriitiline mõtlemine ei ole kunagi olnud nii oluline kui praegu, sest meie võime eristada kvaliteetset teavet masstoodangust muutub aina keerulisemaks.