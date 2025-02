JUHTKIRI | Kaitsepistrike kõrval kuulakem ka teisi

Järsult muutunud julgeolekuolukorras on ideede põrkumine arusaadav. Kitsalt riigikaitset planeeriva inimese meelest on alati üks mürsk, rakett või pataljon puudu. Praegu on puudu märksa enam. Nagu toonane kaitseväe juhataja Martin Herem mullu välja käis, tagaks esmase kaitsevõime veel 1,6 miljardi euro eest relvahankeid. Ehkki hind on hinge kinni võtvalt kõrge, on selle taga loogilised arvutuskäigud.