Peab nõustuma teiste hulgas ekskantsler Timo Tatari kriitika ja argumentidega, et kõik praegused valitsuserakonnad ei olnud nõus ambitsiooni oodatud kõrgusel hoidma ja et see võib paljudel tuju ära rikkuda. Aga usun, et ettevõtjad ei peaks seepärast oma ambitsioonidest loobuma - tulu ja kasumit saavad need, kes teevad mitte need, kes ootavad.