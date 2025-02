Hendrik Terras: riik peaks energeetikas lõpetama igasuguste toetuste maksmise!

Põlevkiviga on kõik, sest fossiilkütustest loobumise faas on täiesti kindlalt käes. Gaasiga on kõik, sest see pole ikkagi päris puhas ja tuleb lõpuks kindlasti Venemaalt. Tuul ei tule kõne alla, sest kui töötab tuugen, siis kõigil pea huugab. Päikesega on kõik, sest paneelid annavad elektrit vaid suvel. Salvestus on nii kallis, et sellest kallim on ainult vesinik.