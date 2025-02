Eesti oma Dunkirk. Läänemerel lahti rullunud tragöödia, millest endiselt vähe teatakse

Kiur Aarma sõnul oli dokfilmi tehes neil pildi- ja videomaterjali valida küll ja veel. „Vana filmimaterjali on viimastel aastatel igal pool usinalt digiteeritud. Soome, Eesti, Läti ja Saksa filmiarhiivide pilt on suures osas selline, nagu see oleks üles võetud nüüdisajal, ainult mustvalge.“

FOTO: Kaader filmist