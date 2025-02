ARVUSTUS | Kuidas Evelin Ilvesele uues dokumentaalfilmis liiga tehti

Tõsielufilm president Toomas Hendrik Ilvesest võlub – kui pidada silmas, et see on portreelugu riigipeast – enneolematu vahetusega, mistõttu pole imestada, et see kogub dokumentaali kohta harvanähtaval kombel kopsaka publiku. Me kõik tahame ju näha päris elu ja päris inimest, mitte sametise pintslikesega üle käidud paraadportreed ja seda päris elu on „Kikilipsuga mässajas“ küll ja veel – Toomas Hendrik Ilvese värvikas isiksus annab filmile kuhjaga särtsu.