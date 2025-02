Ahti Kallikorm vaidleb vastu: rohepööre ei saa olla julgeolekust olulisem

Ka Eesti Päevalehe veergudel kirjutanud kodanikuaktivist Joonas Laks väidab, et Eesti julgeolek ei ole esmatähtis ning et kõige olulisem on võitlus süsinikuheitega. Uskumatu, et sellist juttu aetakse ajal, kui kohe tiksub täis kolm aastat meie idanaabri täiemahulist vallutussõda Ukrainas.