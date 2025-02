Hardo Pajula: endale andestada ei ole ma suutnud

Ajal, mil Hardo Pajula SEB tornmajas majandusanalüütikuna teada andis, missuguseid muudatusi majanduses ja isiklikus rahakotis tuleks lähemal ajal karta või loota, oli ta pidevalt purjus. Nüüdseks 12 aastat kaine ja kliinilise depressiooni seljatanud Pajula on Edmund Burke’i seltsi ja Aldous Huxley keskuse asutaja, Postimehe lisa „Tähenduse teejuhid“ peatoimetaja ja EBS-i vaba majandusmõtte professor. Ainult et enam ei vea ta EBS-is tahvlitele kilomeetrite viisi graafikuid, vaid kõneleb olulistest teostest, ilukirjanduslikest ja filosoofilistest. Ta on tõlkinud mitu raamatut ning teinud hulgaliselt intervjuusid mõtlejatega, kes on talle endale vaimsel teekonnad olulised olnud. Tal on täielik vabadus ennast teostada. Ja ometi...