Ameerika ebajärjekindlus on vaid üks probleem. Mängu tuleb ka Euroopa ahnus. Mõned Euroopa riigid (või vähemalt mõned Saksamaa ja Ungari ametnikud) loodavad juba, et mingisugune, kuitahes kaootiline, relvarahulepe Ukrainas võimaldaks neil taas Venemaalt gaasi importida . See polegi nii kaugel „Okkupertis“ kujutatud eeldustest, et EL-i riigid otsustavad ohverdada Norra suveräänsuse, et tagada nafta- ja gaasivoo jätkumine.