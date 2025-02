DocPointi ja Tallinna linna noore dokumentalisti preemia pälvis Kinomaja Filmikool

„Kinomaja Filmikool on silmapaistev ettevõtmine, mis on toonud Eesti filmiellu elevust ja tulevikulootust. Kinomajja on loodud inspireeriv keskkond, kus valdkonna professionaalid kohtuvad kino armastavate noortega ning esimeste lendude lühifilmid on leidnud tähelepanu. Kummardus Liina Särkinenile ja Eva Kübarale, kes täie kirega seda missiooniprojekti veavad“, ütleb festivali korraldaja Filipp Kruusvall.