Teenetemärgi pälvinud Olav Ehala: see oli suur üllatus

Olav Ehala räägib, et kuulis uudisest täpselt kell 11, kui ERR-i elamussaadete juht Karmel Killandi ilmus koos kaameraga tema ukse taha. „Ta helistas mulle eile õhtul ja hoiatas, et tuleb ehk hommikul ukse taha,“ kommenteerib Ehala. „Aga arvasin, et ta soovitab näiteks Eesti Laulu kohta kommentaari. Nüüd käis uksekell, tegin ukse lahti ja näen, et kaamera käib ning Karmel kukkus õnnitlema, karbitäis maasikaid süles.“