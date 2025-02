Kaotused elavjõus on sõdade ajal tundlik teema, millest sõjas osalevate riikide juhid üldjuhul rääkida ei taha ja eks ole klassika ka see, et hea meelega räägitakse vastaste kaotustest. Ukraina president ütles intervjuus, et Ukraina on sõja jooksul kaotanud hukkunutena 45 100 inimest ning ta ei rääkinud sealjuures teadmata kadunutest.