Joakim Helenius: Trump saab oma tahtmise – Gazas, Gröönimaal ja Euroopas

President Trumpi seniste tegude põhjal tundub, et ta on valmis muutma maailma, milles me elame. Selles artiklis püüan tugineda oma kogemustele, mida olen saanud nii New Yorgis kui ka Londonis juhtivates Ameerika investeerimispankades Goldman Sachs ja Merrill Lynch töötades, et hinnata mitte ainult seda, mida Trump võib oma eesistumise ajal ette võtta, vaid ka seda, kuidas see tõenäoliselt Euroopat ja Eestit mõjutab.