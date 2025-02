Iisraeli ajakirjanik Trumpi ettepanekust: kes Gaza puhastuse läbi viiks? Rohkem kirste pole meile vaja

Trumpi plaan on heal juhul algpositsioon läbirääkimisteks

Ma saan aru neist iisraellastest ega mõista hukka neid, kellele see plaan meeldib. Saan aru ja ei mõista hukka ka neid, kellele tundub see etnilise puhastusena. Kuid üldiselt on tegemist siiski ettepanekuga stiilis „oleks tore ehitada kristallist sild kahe päeva jooksul.“