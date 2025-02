JUHTKIRI | Väärikas vanaduspõlv? Sotside suur lubadus jookseb käest

Sellised kindlas kõneviisis lubadused on paraku üks juurpõhjusi, miks märkimisväärne hulk inimesi on poliitikas pettunud, ei osale valimistel või hääletavad äärmuslaste poolt. Riigikontrolli äsjane audit hooldusreformist toob esile, et lootus saada keskmise pensioni eest endale hooldekodukoht tundub ikkagi kättesaamatu unistusena. Hinnad jooksevad lihtsalt eest ära.