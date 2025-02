PÖFF on parim vabatahtlike kaasaja

„Vabatahtlikud on Pimedate Ööde filmifestivali süda, ilma vabatahtliketa ei saaks festival toimuda. PÖFFi vabatahtlikke kutsutakse hellitavalt huntideks, just PÖFFi hundid on need, kes loovad sooja õhkkonna ja tagavad, et festivalil kõik sujuks. 2024. aastal oli vabatahtlikke umbes 450, kes jagunesid 21 erineva ülesandega hundikarjaks. Vabatahtlike töö ja heaolu on festivalil süsteemselt ja professionaalselt korraldatud, vabatahtlikud saavad võimaluse teha midagi, mis silma särama paneb. Paljud PÖFFi hundid on vabatahtlikena kaasa teinud mitmeid aastaid järjest, sest nii tore on,“ ütles oma põhjenduses Vabaühenduste Liit, kes tunnustamist koostöös presidendi kantseleiga korraldab.